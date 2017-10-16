В Урюпинске лучшие звонари региона показали свое мастерство
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Урюпинской епархии, главная цель мероприятия — повышение мастерства местных звонарей. Послушать их собрались не только священники и звонари городских и районов храмов, но и воспитанники воскресных школ, активисты православных молодежных клубов и простые прихожане.
– Не во всех еще наших храмах есть звонницы, а там, где они имеются, в колокола звонят люди, которые просто в детстве от кого-то этому научились, так что не факт, что все делается правильно, - отметил благочинный Урюпинского округа протоиерей Алексий Маслов. - Поэтому мы и пригласили настоящих профессионалов, опытных и талантливых звонарей, чтобы они поделились с нами своим мастерством.
На фестиваль колокольного звона приехали показать свое мастерство такие известные мастера, как основатель школы колокольного звона при волгоградском Казанском кафедральном соборе Александр Моренов и звонарь Свято-Никольского кафедрального собора Камышина, преподаватель школы звонарей при местном музыкальном училище, член Ассоциации колокольного звона России Федор Кузнецов.
Специалисты отмечают, что на сегодняшний день в звонарном деле существуют три традиционных общепринятых техники: северная тройка, двойка Ростова Великого и московская четверка. Однако каноны лишь задают некие рамки, внутри которых каждый звонарь вправе импровизировать. Поэтому во многих храмах звучит свой, неповторимый колокольный звон.
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