Первые призывники из Волжского отправились служить в ВВС и ЖДВ
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, с напутствием к призывникам обратился городской военком Юрий Караев. Он призвал молодых людей честно служить России и оставаться «достойными сынами своего героического края».
Среди новобранцев в этом году оказались не только вчерашние школьники и выпускники ссузов, но и призывники постарше — они приняли решение о службе в армии уже после окончания учёбы в вузе. После официальной церемонии будущие солдаты отправились на региональный сборный пункт в Волгоград, откуда их в течение двух дней распределят по различным воинским частям.
Напомним, осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря. За это время в ряды вооружённых сил будут зачислены в общей сложности 304 волжанина.
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