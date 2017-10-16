Первые призывники из Волжского отправились служить в ВВС и ЖДВ

Сегодня первые четырнадцать призывников из Волжского отправились на службу в российских Вооружённых силах. Новобранцы пополнят ряды сухопутных и железнодорожных войск, а также военно-воздушных сил.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, с напутствием к призывникам обратился городской военком Юрий Караев. Он призвал молодых людей честно служить России и оставаться «достойными сынами своего героического края».

Среди новобранцев в этом году оказались не только вчерашние школьники и выпускники ссузов, но и призывники постарше — они приняли решение о службе в армии уже после окончания учёбы в вузе. После официальной церемонии будущие солдаты отправились на региональный сборный пункт в Волгоград, откуда их в течение двух дней распределят по различным воинским частям.