Новый асфальт на Порт-Саида проверят на водонасыщение

Сегодня специалисты испытательной лаборатории взяли пробы свежеуложенного покрытия на улице Порт-Саида. Образцы направлены на экспертизу, которая определит качество и стойкость дорожной «одежды».

Проверка займет два дня. Сначала вырубки поместят в вакуумную установку, а затем заполнят водой, которую верхний слой ЩМА начнет впитывать. Тест пройден, если материал поглотит не более 4% влаги.

- Если насыщение более 4%, то при нескольких циклах «замерзание-оттаивание» структура асфальта начнет разрушаться, а затем и само покрытие. Мы провели десятки испытаний на волгоградских дорогах, пока что показатели хорошие – на участках полотно соответствует ГОСТ, смеси уплотненные.Игорь Погарский, начальник испытательной лаборатории

Судить о качестве работ специалисты могут сразу же после извлечения вырубки. Если верхний слой не отошел, не раскрошился, значит сцепка хорошая, толщина соответствует проекту, а подрядчик не экономил на материалах.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Технический директор подрядной организации, которая вела ремонт улицы Порт-Саида, Гелакис Грамматиков уверен, что постоянный дорожный контроль со стороны различных структур идет только на пользу. Во-первых, стало меньше недобросовестных исполнителей, а честные фирмы стали получать больше заказов, во-вторых, расслабляться не приходится.

- Сейчас в этой сфере огромная конкуренция, поэтому покупаем новую спецтехнику, выбираем надежных поставщиков материалов, работаем только с проверенными. Сейчас ведется трехуровневый контроль – со стороны заказчика, подрядной организации и независимых экспертов. И думаю, ситуация с дорогами изменится в лучшую сторону. Гелакис Грамматиков, технический директор подрядной организации

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Положительные подвижки заметили и активисты регионального отделения ОНФ, которые являются постоянными участниками контроля от общественности.

- Мы нередко инициируем дополнительные проверки. Не так давно проверяли улицу Хиросимы, Третью Продольную магистраль. Серьезных недочетов не обнаружено, соответственно вывод - дороги улучшаются в нашем городе, качество растет. Если же испытания показывают несоответствие ГОСТ – просим подрядчика исправить его.Антон Жук, активист волгоградского отделения ОНФ

Есть ли претензии к качеству работ и асфальта на улице Порт-Саида, покажут лабораторные испытания. Общая площадь отремонтированного участка в границах улиц Коммунистическая–Советская составила 5 300 квадратных метров. Работы начались в начале сентября и были завершены в течение 3 недель.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Специалисты признаются – отрезок сложным не назовешь. Полотно, конечно, требовало обновления, но его состояние было не критичным. Трудности возникли с интенсивностью движения – днем проезжая часть на улице Порт-Саида занята припаркованными машинами, здесь же курсирует городской транспорт. Подрядчик принял решение – выходить на объект в ночное время, поэтому бригады начинали работу в полночь и завершали к 6 утра.