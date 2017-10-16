На субботнике в парке «Донской» мусор собирали телегами
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в акции участвовали сотрудники природного парка «Донской» совместно с работниками Иловлинского лесничества и сотрудниками администрации Трехостровского сельского поселения.
Левый берег Дона в границах Трехостровского сельского поселения давно облюбовали приезжие туристы, местные отдыхающие и рыбаки. После себя они оставляют горы мусора. В результате территория оказалась настолько захламлена, что только в течение нынешнего субботника добровольцами было собрано две тракторные телеги и 15 мешков мусора.
В облкомприроде напомнили, что в этом году, объявленном Годом экологии, в природных парках региона, помимо акции «Чистый берег», также проводятся природоохранные мероприятия в рамках акций «Очистим планету от мусора» и «Нашим рекам и озерам – чистые берега».
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