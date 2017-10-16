На субботнике в парке «Донской» мусор собирали телегами

В природном парке «Донской» Иловлинского района состоялся субботник, который провели добровольцы. Акция по уборке участка левобережья Дона состоялась в рамках природоохранной акции «Чистый берег», которая проходит во всех природных парках региона.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в акции участвовали сотрудники природного парка «Донской» совместно с работниками Иловлинского лесничества и сотрудниками администрации Трехостровского сельского поселения.

Левый берег Дона в границах Трехостровского сельского поселения давно облюбовали приезжие туристы, местные отдыхающие и рыбаки. После себя они оставляют горы мусора. В результате территория оказалась настолько захламлена, что только в течение нынешнего субботника добровольцами было собрано две тракторные телеги и 15 мешков мусора.