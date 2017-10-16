На Покровской неделе в краеведческом музее впервые покажут насеку атамана
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея, выставка «Здорово дневали» посвящена традициям, быту и культуре донского казачества. Из 33 районов Волгоградской области 23 — полностью или частично - входили в область Войска Донского. В экспозиции представлены интерьеры казачьей горницы и подворья, предметы быта. Одним из главных экспонатов выставки стала казачья насека атамана станицы Кобылянской, представленная впервые.
Насека — это род булавы, длинная деревянная трость, оформленная резьбой в виде веток и окрашенная под орех, с небольшим шаровидным навершием. Насека является знаком достоинства казачьих начальников и станичных атаманов.
Уже завтра, 17 октября, в краеведческом музее пройдет всероссийская ежегодная акция «День в музее для российских кадет». Учащихся казачьих кадетских классов ждут интерактивная лекция «Покров – день Всевеликого Войска Донского», литературно-музыкальная композиция «Во славу воинства России» и интерактивная викторина «Казаки-герои на службе Родины».
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