На Покровской неделе в краеведческом музее впервые покажут насеку атамана

В Волгоградском областном краеведческом музее до 21 октября проходит Покровская неделя, в рамках которой состоится сразу несколько тематических выставок и мероприятий: это выставка «Здорово дневали», интерактивные программы, всероссийская ежегодная акция «День в музее для российских кадет».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея, выставка «Здорово дневали» посвящена традициям, быту и культуре донского казачества. Из 33 районов Волгоградской области 23 — полностью или частично - входили в область Войска Донского. В экспозиции представлены интерьеры казачьей горницы и подворья, предметы быта. Одним из главных экспонатов выставки стала казачья насека атамана станицы Кобылянской, представленная впервые.

Насека — это род булавы, длинная деревянная трость, оформленная резьбой в виде веток и окрашенная под орех, с небольшим шаровидным навершием. Насека является знаком достоинства казачьих начальников и станичных атаманов.