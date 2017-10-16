Итоги недели: Родина-мать полвека в строю, запрет наличных и #гдеотопление

ИА «НовостиВолгограда.ру» подводит итоги прошедшей недели, напоминая о наиболее значимых и резонансных событиях в регионе, которые освещались на ленте нашего информагентства.

Главным событием уходящей недели для жителей Волгограда, да впрочем и всей страны, конечно же стало празднование 50-летия памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Его торжественное открытие состоялось 15 октября 1967 года. Этому предшествовали почти 9 лет строительства мемориала, ставшего самым известным из всех, посвященных событиям Второй мировой войны. Закладка мемориала состоялась 2 февраля 1958 года, в день 15-летия победы под Сталинградом. В 1961 году начались работы по созданию в железобетоне скульптурных групп - первой была выполнена композиция «Стоять насмерть», потом - Стены-руины. Главный монумент мемориала - скульптуру «Родина-мать зовет!» создавали три года: с 1964 по 1967 годы.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

15 октября 2017 года на Мамаевом кургане встретились участники строительства, ветераны войны, представители администрации, силовых структур, молодежных и патриотических организаций, сотрудники музея–заповедника «Сталинградская битва», чтобы еще раз вспомнить, как это было полвека назад.

Фото: stalingrad-battle.ru

А двумя днями ранее западный склон Мамаева кургана украсили молоденькие саженцы красных дубов - 75 деревьев привезла на главную высоту России делегация Кабардино-Балкарии. С инициативой высадки деревьев выступил молодежный центр Министерства образования КБР. Акцию поддержали Волгоградское региональное отделение Российского военно-исторического общества и комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

И в этот же день так же к 50-летию мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» в музее-панораме «Сталинградская битва» начала свою работу выставка «Главная высота России. Подвиг, высеченный в камне». Она организована при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Фото: stalingrad-battle.ru

На выставке, подготовленной сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва», представлены этапы строительства самого известного в мире памятника-ансамбля, посвященного событиям Второй мировой войны. Это эскизы и варианты проектов скульптурных групп мемориала, фотографии, запечатлевшие разные периоды большой стройки, а также инструменты, спецодежда и снаряжение строителей.

На этой неделе депутаты Волгоградской областной Думы приняли закон, устанавливающий минимальный размер взноса за капитальный ремонт на следующий год. Согласно документу, показатель останется прежним и составит 5,9 рублей за квадратный метр жилплощади. Решение обусловлено тем, что остатки на счетах регионального фонда капремонта большие – более 2 миллиардов рублей. Впрочем, результаты, которых удалось добиться региону, разочаровывают, а скорость, с которой идет обновление и восстановление многоквартирных домов, оставляет желать лучшего.

На этом же заседании Волгоградской областной Думы депутаты в очередной раз отложили рассмотрение вопроса о возможном переходе региона в другой часовой пояс. По словам Николая Семисотова, региональный парламент пока не готов к обсуждению данной проблемы.

Фото: tehotz.ru

Сразу несколько сообщений от волгоградцев поступило в нашу редакцию от жителей Волгограда. Они касались дымящих труб завода «Красный Октябрь», переполненных мусорных контейнеров на Спартановке, торговли сигаретами поштучно. И сразу в двух сообщениях речь шла о невозможности оплатить квитанции за детский сад и общежитие наличными деньгами в отделениях Сбербанка. Сотрудники банка предлагали другие способы оплаты и в том числе настойчиво рекомендовали оформить банковские карты. В пресс-службе регионального отделения ПАО Сбербанк, куда редакция ИА «НовостиВолгограда.ру» обратилась за комментариями, нас поблагодарили за эту информацию и ответили, что по данной проблеме сейчас в Волгограде с работниками ведется дополнительная работа. «Имеет право человек платить так, как считает нужным», - заявили в пресс-службе.

Фото: faktxeber.ru