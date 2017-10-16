Губернатор поблагодарил Елену Слесаренко за работу на посту главы облкоммолодежи

Губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с председателем регионального комитета молодежной политики Еленой Слесаренко.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе главы региона, Андрей Бочаров поблагодарил Елену Слесаренко за плодотворную работу в должности руководителя областного ведомства и пожелал ей успехов на новом месте работы.

Напомним, что в начале прошлой недели стало известно о том, что Елена Слесаренко уходит со своего поста в администрации Волгоградской области, который занимала с января 2015 года, для того, чтобы возглавить аппарат Главного штаба всероссийского движения «Юнармия».

На своей страничке в Instagram олимпийская чемпионка, в свою очередь, написала, что также поблагодарила «Андрея Ивановича и всех коллег за огромный опыт работы на государственной службе, за продуктивные три года во благо родного региона».