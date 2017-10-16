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Губернатор поблагодарил Елену Слесаренко за работу на посту главы облкоммолодежи
Сюжеты:
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Губернатор поблагодарил Елену Слесаренко за работу на посту главы облкоммолодежи

Сегодня, 21:58ОбществоСветлана АлекбароваФото: volgograd.ru
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