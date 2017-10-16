Эхо войны: в Суровикинском районе перезахоронили останки 15 красноармейцев

На торжественном митинге руководители Суровикинкого района вручили участникам поискового отряда «Донской рубеж» благодарственное письмо за большой вклад в увековечивание памяти советских солдат и активную работу в рамках «Вахты Памяти-2017».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Суровикинского района, поисковикам удалось установить имена 13-ти погибших бойцов, что можно назвать большой удачей. Членам поискового отрядаудалось найти потомков красноарамейцев и пригласить их на перезахоронение. Так, на траурную церемония из далекого Екатеринбурга приехала внучка погибшего майора Г.П. Педаш Ирина Педаш.

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