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Эхо войны: в Суровикинском районе перезахоронили останки 15 красноармейцев
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Эхо войны: в Суровикинском районе перезахоронили останки 15 красноармейцев

Сегодня, 12:34ОбществоНаталья ЖурбинаФото: surregion.ru
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