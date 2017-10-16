Эхо войны: в Суровикинском районе перезахоронили останки 15 красноармейцев
Сегодня, 12:34ОбществоНаталья ЖурбинаФото: surregion.ru
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В хуторе Сысоевском Суровикинского района состоялось перезахоронение останков 15 советских солдат, которые были найдены весной поисковиками отряда «Донской рубеж».
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Суровикинского района, поисковикам удалось установить имена 13-ти погибших бойцов, что можно назвать большой удачей. Членам поискового отрядаудалось найти потомков красноарамейцев и пригласить их на перезахоронение. Так, на траурную церемония из далекого Екатеринбурга приехала внучка погибшего майора Г.П. Педаш Ирина Педаш.
На торжественном митинге руководители Суровикинкого района вручили участникам поискового отряда «Донской рубеж» благодарственное письмо за большой вклад в увековечивание памяти советских солдат и активную работу в рамках «Вахты Памяти-2017».
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Фото: surregion.ru
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