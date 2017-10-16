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Детский омбудсмен и участники фестиваля в Сочи смоделировали семью будущего
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Фото: pravoslavie.ru

Детский омбудсмен и участники фестиваля в Сочи смоделировали семью будущего

Сегодня, 09:35ОбществоСтанислав Лопатин
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