Детский омбудсмен и участники фестиваля в Сочи смоделировали семью будущего

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова приняла участие в работе Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который открылся в Сочи 15 октября. Детский омбудсмен предложила студентам смоделировать образ семьи будущего.

Кузнецова отметила, что на площадках фестиваля в основном говорится об индустрии, науке и технологиях будущего. В свою очередь, она предложила студентам из разных городов России и стран мира с помощью ручки, карандашей изобразить на листке бумаги, какой они видят свою будущую семью через 15-20 лет.

Затем участники встречи-воркшоп «Семья будущего», разделившись на команды, сопоставили свои рисунки и определили, что их объединяет. Образ семьи будущего получился таким: полная семья (мама и папа), минимум один сын и одна дочь, частный дом, отдых на природе. Среди общих моментов чаще всего назывались: взаимная любовь, бабушка и дедушка, домашнее животное, хорошая погода, автомобиль, путешествия.

После того, как Анна Кузнецова попросила участников фестиваля конкретизировать модель семьи будущего, оказалось, что большинство молодых людей считают оптимальным в 25 лет заводить серьезные отношения. Смысл создания семьи они видят в формировании очага, а залогом счастья считают взаимопонимание и взаимоуважение. За обеспечение семьи и воспитание детей, по мнению студентов, должны отвечать оба супруга.

«Вот сейчас мы нарисовали наше общество через несколько лет. Каждый из вас разный, но ответы на вопросы у многих пересекались. Сохраните эти листочки. Может быть, через несколько лет вы их достанете, и они вам помогут вспомнить очень важные вещи» – посоветовала Анна Кузнецова.