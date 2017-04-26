Ждать ли чего плохого от визита Плохого?

О целях визита в Волгоград начальника Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции ничего неизвестно. На официальных сайтах администрации Волгоградской области и главы государства никакой информации об этом нет. Новость о приезде в регион высокопоставленного чиновника распространилась через волгоградские СМИ и социальные сети со ссылкой на неофициальные источники.
В частности сообщалось, что Олег Плохой отказался от помощи властей региона в организации встреч с общественностью. И что он проведет в Волгограде прием граждан, который должен состоятся 17 мая в аппарате главного федерального инспектора по Волгоградской области. Однако в аппарате главного федерального инспектора эту информацию ИА "НовостиВолгограда.ру" не подтвердили.
Тем не менее другой источник нашего агентства сообщил, что Олег Плохой, действительно, в настоящее время находится в Волгограде. И вероятно, о результатах своего визита он доложит непосредственно Президенту России.