Ждать ли чего плохого от визита Плохого?

В Волгоград приехал начальник Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции Олег Плохой.

О целях визита в Волгоград начальника Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции ничего неизвестно. На официальных сайтах администрации Волгоградской области и главы государства никакой информации об этом нет. Новость о приезде в регион высокопоставленного чиновника распространилась через волгоградские СМИ и социальные сети со ссылкой на неофициальные источники.

В частности сообщалось, что Олег Плохой отказался от помощи властей региона в организации встреч с общественностью. И что он проведет в Волгограде прием граждан, который должен состоятся 17 мая в аппарате главного федерального инспектора по Волгоградской области. Однако в аппарате главного федерального инспектора эту информацию ИА "НовостиВолгограда.ру" не подтвердили.