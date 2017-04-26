За переполненные контейнеры волгоградская УК заплатит 270 тысяч штрафа

С начала года в Волгограде инспекторы облкомприроды выявили более 20 фактов нарушений содержания контейнерных площадок. В отношении 8-ми управляющих компаний составлены административные протоколы.

«Рекордсменом» здесь стала ООО «Жилищно-эксплуатационная компания», которая обслуживает дома по ул. Полины Осипенко в Дзержинском районе, в Краснооктябрьском районе по ул. Капитана Тряскина, Пельше и Возрождения, проспекта Волжский, а также по улицам Хабаровская и Гагринская в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили в облкомитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, данной УК, неоднократно не исполнявшей обязанности по содержанию контейнерных площадок, надзорные органы выписали 9 административных штрафов на общую сумму 270 тысяч рублей.