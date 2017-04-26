Волжан призывают сдавать старые ртутьсодержащие лампы и градусники
16 мая, 12:09ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: usinsk.online
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В рамках Года экологии специализированные учреждения активизировали сбор у население отработанных энергосберегающих лампы и градусников, чтобы защитить почву и грунтовые воды от проникновения в них опасных паров.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в Службе охраны окружающей среды пункты приема будут работать 17 мая с 15-00 до 18-00 по адресу: пр. Ленина, 97 и 18 мая – с 15-00 до 18-00 по адресу: пл. Труда, 19.
Неправильная утилизация этих приборов наносит непоправимый вред окружающей среде и здоровью людей. Именно об этом хотят напомнить жителям Волжского организаторы акции, ведь ртуть относится к чрезвычайно опасным токсическим веществам.
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