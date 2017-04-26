Верховный суд решил считать разбоем нападение с игрушечным пистолетом

Во вторник пленум Верховного суда РФ принял поправки в постановление пленума ВС от 2002 года «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».

Одной из поправок судьи уточнили, что нападение даже с игрушечным пистолетом с целью грабежа следует квалифицировать как разбой, передает сегодня ТАСС.

Дело в том, что в настоящее время судьи по-разному трактуют подобные ситуации во время заседаний. Теперь же нападения с негодным, незаряженным либо с игрушечным оружием будут квалифицировать как разбой (ст. 162 УК РФ).