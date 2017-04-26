В Рособрнадзоре организуют «горячую линию» по проведению ГИА и ЕГЭ

В пятницу, 19 мая, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проведет «горячую линию», посвященную проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) и единого госэкзамена в этом году.

Вместе со специалистами Рособрнадзора на вопросы выпускников, родителей и педагогов ответит и заместитель руководителя ведомства Анзор Музаев.

Как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, организаторы «горячей линии» расскажут о содержании контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ГИА-9. Они также объяснят порядок сдачи итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья и проинформируют о минимальном количестве баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.

«Горячая линия» пройдет в ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования. Начало в 11.00.