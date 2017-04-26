В Рособрнадзоре организуют «горячую линию» по проведению ГИА и ЕГЭ

Вместе со специалистами Рособрнадзора на вопросы выпускников, родителей и педагогов ответит и заместитель руководителя ведомства Анзор Музаев.
Как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, организаторы «горячей линии» расскажут о содержании контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ГИА-9. Они также объяснят порядок сдачи итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья и проинформируют о минимальном количестве баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.
«Горячая линия» пройдет в ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования. Начало в 11.00.
В этот день до 12 часов будут приниматься вопросы по телефону: +7 (495) 984-89-19. В настоящее время организатором «горячей линии» можно написать по электронной почте [email protected].