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В Рособрнадзоре организуют «горячую линию» по проведению ГИА и ЕГЭ
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В Рособрнадзоре организуют «горячую линию» по проведению ГИА и ЕГЭ
16 мая, 11:52ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: pedsovet.org
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