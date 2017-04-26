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В Мемориальном парке на Мамаевом кургане появится зона активного отдыха
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
Фото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
В Мемориальном парке на Мамаевом кургане появится зона активного отдыха
16 мая, 12:42ОбществоАвтор: Марина Сабадаш
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