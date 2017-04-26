В Мемориальном парке на Мамаевом кургане появится зона активного отдыха

Несмотря на то, что эта территория фактически является продолжением Аллеи России, ее концепция будет кардинально отличаться от благоустроенного ранее сквера. Предполагается, что в эту часть парка будут съезжаться велосипедисты, скейтбордисты, роллеры и все любители активного отдыха.
Пространство площадью более 1,5 гектаров изрежут несколько дорожек со специальным покрытием, здесь же расположится амфитеатр, где будут проходить праздничные концерты и творческие вечера. Проект предполагает устройство газона, высадку деревьев и кустарников, установку лавочек, урн.
Чтобы воплотить идею в жизнь, потребуется порядка 100 миллионов рублей. И эти средства есть в полном объеме, отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время выездного совещания, которое он провел сегодня утром у подножия Мамаева кургана.
- Средства на создание нового паркового комплекса у нас есть. Это внебюджетные источники. В течение недели авансовый платеж будет перечислен на счет волгоградского МБУ, затем специалисты могут приступать к работам. Генподрядчика не меняем, потому что к качеству Аллеи России претензий у экспертов не возникло. Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области
Качество материалов – еще один ключевой вопрос встречи. Губернатор подчеркнул: «Покрытие дорожек должно быть высокопрочным, ведь ему предстоит выдерживать колоссальные нагрузки».
- Проект готов до мелочей и уже прошел историко-культурную экспертизу. Немаловажно, что он жизнеспособный в плане дальнейшего содержания построенных объектов. У этого парка хорошее будущее. Алексей Васин, директор музея-заповедника «Сталинградская битва»
Уже известна дата открытия второй зоны Мемориального парка. Благоустроенная зона примет первых отдыхающих 9 мая 2018 года, в день 73 годовщины победы Великой Победы.