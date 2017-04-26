В Мемориальном парке на Мамаевом кургане появится зона активного отдыха

В начале июня специалисты приступят к обустройству второй очереди Мемориального парка на Мамаевом кургане. На этом этапе благоустройство коснется зоны, расположенной между Аллеей России и железнодорожным полотном.

Несмотря на то, что эта территория фактически является продолжением Аллеи России, ее концепция будет кардинально отличаться от благоустроенного ранее сквера. Предполагается, что в эту часть парка будут съезжаться велосипедисты, скейтбордисты, роллеры и все любители активного отдыха.

Пространство площадью более 1,5 гектаров изрежут несколько дорожек со специальным покрытием, здесь же расположится амфитеатр, где будут проходить праздничные концерты и творческие вечера. Проект предполагает устройство газона, высадку деревьев и кустарников, установку лавочек, урн.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Чтобы воплотить идею в жизнь, потребуется порядка 100 миллионов рублей. И эти средства есть в полном объеме, отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время выездного совещания, которое он провел сегодня утром у подножия Мамаева кургана.

- Средства на создание нового паркового комплекса у нас есть. Это внебюджетные источники. В течение недели авансовый платеж будет перечислен на счет волгоградского МБУ, затем специалисты могут приступать к работам. Генподрядчика не меняем, потому что к качеству Аллеи России претензий у экспертов не возникло. Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Качество материалов – еще один ключевой вопрос встречи. Губернатор подчеркнул: «Покрытие дорожек должно быть высокопрочным, ведь ему предстоит выдерживать колоссальные нагрузки».

- Проект готов до мелочей и уже прошел историко-культурную экспертизу. Немаловажно, что он жизнеспособный в плане дальнейшего содержания построенных объектов. У этого парка хорошее будущее. Алексей Васин, директор музея-заповедника «Сталинградская битва»