В исправительную колонию под Волгоградом отправят полторы тысячи утят

Хозяйство исправительной колонии строгого режима №19, расположенной в Суровикинском районе Волгоградской области, скоро пополнится новыми образцами домашней птицы.

Как рассказали корреспонденту агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ ФСИН по Волгоградской области, в данном лоте ничего необычного нет. Суровикинская колония, несмотря на строгий режим содержания заключенных, является одним из передовых исправительных учреждений с развитым подсобным хозяйством. На территории ИК-19 есть не только птичник, но даже свинарник. Такой животноводческий подход позволяет минимизировать затраты на питание заключенных. К слову, мясную продукция, а также яйца домашней птицы из Суровикинской ИК затем отправляют и в другие колонии региона.