В 1-м квартале предприятия региона погасили 60 млн рублей долгов по НДФЛ

Региональный облпромторг подвел итоги работы комиссий по обеспечению налоговых поступлений в областной бюджет за первые три месяца этого года.

В состав таких комиссий в муниципалитетах входят представители властей, налоговой службы, трудовой инспекции, региональных органов власти, а цель их работы с предприятиями-должниками повышение уровня исполнения требований трудового законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы, а также борьба с «серыми» зарплатами. Ведь именно от уровня зарплаты зависит поступление налога на доходы физических лиц - основного источника поступлений для местных бюджетов.

Как сообщает облпромторг, за первый квартал в муниципалитетах было проведено 464 заседания комиссий, на которых было заслушано почти три тысячи работодателей. В результате от хозяйствующих субъектов сферы потребительского рынка дополнительно поступило 17,2 миллиона рублей за счёт увеличения налоговой базы НДФЛ и за счёт погашения задолженности по НДФЛ – 59,5 миллиона рублей. Более чем 6 тысячам работников была увеличена заработная плата на общую сумму более 130 миллионов рублей.