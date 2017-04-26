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В 1-м квартале предприятия региона погасили 60 млн рублей долгов по НДФЛ
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В 1-м квартале предприятия региона погасили 60 млн рублей долгов по НДФЛ
16 мая, 07:34ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: doskacredit.ru
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