Царицынская водокачка участвует в проекте «Ночь музеев»

Вход на мероприятие - через ворота водоканала: спуск по железной лестнице от ул. Чуйкова.
Музеем водоканала управляет компания «Концессии водоснабжения». Музей решил принять участие в грандиозном проекте «Ночь музеев» и специально для этого события подготовил интересную программу.
В рамках акции в здесь будет показан фильм «Волга во мне», снятый молодыми горожанами, причем демонстрация картины пройдет в виде проекции на стену здания фильтровальной станции. Также состоится экскурсия по самому музею.
Интересна не только программа, но сама методика проведения «Ночи музеев на водокачке». Мероприятие, как мы уже ранее писали, начнется в темноте – в 20-00, далее вход на территорию группами раз в час, то есть в 20-00, 21-00, 22-00, 23-00. По информации с сайта «Концессия водоснабжения», «Ночь...» завершится в полночь выступлением группы «Глобальное потепление».