Царицынская водокачка участвует в проекте «Ночь музеев»

20 мая с 20-00 в Музее водоканала, что на ул. Чуйова в доме №15, начнется проект «Ночь в музее на водокачке».

Вход на мероприятие - через ворота водоканала: спуск по железной лестнице от ул. Чуйкова.

Музеем водоканала управляет компания «Концессии водоснабжения». Музей решил принять участие в грандиозном проекте «Ночь музеев» и специально для этого события подготовил интересную программу.

В рамках акции в здесь будет показан фильм «Волга во мне», снятый молодыми горожанами, причем демонстрация картины пройдет в виде проекции на стену здания фильтровальной станции. Также состоится экскурсия по самому музею.