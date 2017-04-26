Студенты Волгограда - в российском финале чемпионата Worldskills Russia

В Краснодаре стартовал финал конкурса молодых профессионалов, в котором принимают участие 1200 человек.

Волгоградскую область в финале национального чемпионата Worldskills Russia представляют семеро студентов и выпускников колледжей и техникумов. Они участвуют в соревнованиях по компетенциям «Сварочные технологии», «Электроника», «Кондитерское дело», «Лабораторный химический анализ», «Малярные и декоративные работы», «Лабораторный медицинский анализ» и «Медицинский и социальный уход». Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщили в областном комитете образования и науки.

Победители и призеры национального чемпионата молодых профессионалов войдут в состав российской сборной. которая отправится на мировое первенство в Абу-Даби.