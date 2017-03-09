Строительство интерактивного музея в Волгограде близится к завершению

Инспекция государственного строительного надзора Волгоградской области провела выездную проверку строящегося в пойме реки Царица интерактивного музея «Россия. Моя история».

По данным ведомства, монтаж металлоконструкций и перекрытий на объекте произведен на 100%, готовность кровли составляет 95%, стеновых панелей — 90%. За строительством музея можно следить с помощью веб-камер.

По плану, строительство музея должно завершиться до августа нынешнего года. Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», его площадь составит более 7 тысяч квадратных метров, а принять он сможет одновременно до 600 человек. В мультимедийной выставке будут использованы сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями, лайтбоксы, аудиогиды и многое другое. Возведение объекта ведется в рамках федерального проекта исторических парков «Россия. Моя история».