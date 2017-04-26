«Сталинградская сирень» покажет более 30 фильмов о войне

18 мая в 19-00 в Волгограде, в кинотеатре «Киномакс» состоится торжественная церемония открытия V Международного фестиваля «Сталинградская сирень».

Фестиваль пройдет с 18 по 20 мая, причем не только в Волгограде, но и в Волжском, Калаче-на-Дону и Камышине.

В рамках кинофестиваля будет показано более 30 художественных и документальных картин военной тематики.

Но кроме показов кинокартин, киноманы и любители кино могут посетить творческие встречи и круглый стол с участием известных актеров и режиссеров: кинорежиссера и сценариста, Лауреата Государственной премии РФ,академик Российской Академии киноискусств «Ника» Николая Лебедева, киноведа Алексея Дунаевского, актрисы и каскадёр Елены Лотовой, актер театра и кино, народного артиста РФ Юрия Чернова и многих других.