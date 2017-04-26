Оперативный штаб составляет списки жильцов дома №60
16 мая, 16:20ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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В доме по Университетскому проспекту, где сегодня произошел взрыв газа, 10 квартир разрушены полностью, еще 4 пострадали частично.
Но несмотря на то, что остальные квартиры многоэтажного дома целы, остается под большим вопросом — насколько безопасно проживание в них.
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Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru
Исследованием безопасности конструкций дома займутся специалисты МЧС. Жильцы будут временно эвакуированы. И сейчас составляются списки всех, кто фактически проживает в доме по проспекту Университетский, 60. Этим вопросом занимается созданный оперативный штаб.
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Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru
Многие жильцы многострадального дома учатся, работают, и сейчас они возвращаются домой и оперативный штаб их отмечает в своих списках.
Сюжеты: Взрыв газа
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