Оперативный штаб составляет списки жильцов дома №60

В доме по Университетскому проспекту, где сегодня произошел взрыв газа, 10 квартир разрушены полностью, еще 4 пострадали частично.

Но несмотря на то, что остальные квартиры многоэтажного дома целы, остается под большим вопросом — насколько безопасно проживание в них.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Исследованием безопасности конструкций дома займутся специалисты МЧС. Жильцы будут временно эвакуированы. И сейчас составляются списки всех, кто фактически проживает в доме по проспекту Университетский, 60. Этим вопросом занимается созданный оперативный штаб.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru