Областной бизнес-инкубатор ждет заявок на льготную аренду помещений

Принять участие в конкурсе могут малые и индивидуальные предприниматели, срок деятельности которых не превышает трех лет.
По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, компаниям бизнес-инкубатора предоставляются в аренду офисные помещения на льготных условиях сроком до 3-х лет. Данные помещения, оборудованные всей необходимой для работы техникой и мебелью, призваны обеспечить удачный старт предпринимательской деятельности. В первый год аренда составляет 40% от рыночной стоимости помещения, во второй ‐ 50%, а в третий ‐ 70%.
Кроме того, участники бизнес-инкубатора имеют возможность бесплатно пользоваться конференц-залами, участвовать в образовательных семинарах и лекциях, а также на льготных условиях получать бухгалтерское и юридическое обслуживание.