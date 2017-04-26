Областной бизнес-инкубатор ждет заявок на льготную аренду помещений

Волгоградский областной бизнес-инкубатор до 6 июня 2017 года на конкурсной основе принимает заявки на аренду помещений от предпринимателей.

Принять участие в конкурсе могут малые и индивидуальные предприниматели, срок деятельности которых не превышает трех лет.

По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, компаниям бизнес-инкубатора предоставляются в аренду офисные помещения на льготных условиях сроком до 3-х лет. Данные помещения, оборудованные всей необходимой для работы техникой и мебелью, призваны обеспечить удачный старт предпринимательской деятельности. В первый год аренда составляет 40% от рыночной стоимости помещения, во второй ‐ 50%, а в третий ‐ 70%.