На волгоградский форум приедут более 400 представителей турбизнеса России

С 22 по 28 мая в областном центре состоится межрегиональный форум «Неделя туризма в Волгоградской области 2017».

Форум призван повысить туристическую привлекательность региона. Организатором мероприятия выступает региональное агентство развития туризма, а участие в нем примут более 400 специалистов туристической отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Казани, Самары, Тольятти, Саратова и других городов России. Турфорум подобного масштаба проводится в регионе впервые, подчеркнули в пресс-службе администрации Волгоградской области.