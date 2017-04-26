На волгоградский форум приедут более 400 представителей турбизнеса России
16 мая, 07:52ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: frontdesk.ru
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С 22 по 28 мая в областном центре состоится межрегиональный форум «Неделя туризма в Волгоградской области 2017».
Форум призван повысить туристическую привлекательность региона. Организатором мероприятия выступает региональное агентство развития туризма, а участие в нем примут более 400 специалистов туристической отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Казани, Самары, Тольятти, Саратова и других городов России. Турфорум подобного масштаба проводится в регионе впервые, подчеркнули в пресс-службе администрации Волгоградской области.
В программе форума - практические конференции, тематические круглые столы, обучающие семинары, мастер-классы, инфотуры и экскурсионные программы. Участники форума планируют обсудить вопросы развития событийного туризма, особенности гостиничного и ресторанного бизнеса, инновационные технологии в туристической сфере.
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