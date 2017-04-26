На пути преображения: как будет выглядеть благоустроенный Мемориальный парк

За работами у подножия Мамаева кургана наблюдал едва ли не весь Волгоград. Еще бы, некогда запущенную территорию привели в порядок впервые за несколько десятилетий.

Пока шло обустройство Аллеи России, жители гадали: что же станет с прилегающей к Мемориальному комплексу территорией после завершения работ. Парк большой, состояние его, мягко говоря, плачевное, вложений требует огромных.

- Второй этап реконструкции стартует уже через несколько недель. Преобразится территория между Аллеей России и железнодорожным полотном. По проекту, здесь будет зона активного отдыха с велодорожками, полосами для роллеров и скейтеров, - сообщила корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» председатель комитета по архитектуре и градостроительству Волгоградской области Елена Прохорова.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Последней специалисты будут реконструировать зону напротив стадиона «Волгоград Арена». Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Известно лишь то, что в ее центре пройдет пешеходная дорожка, по которой пассажиры электрички смогут перемещаться прямиком ко входу в спорткомплекс.

По бокам аллею украсят два сухих фонтана, расположенных друг напротив друга. Изюминкой станет своеобразный музей под открытым небом. Экспонаты – военная техника времен Великой Отечественной войны. По словам руководителя департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда Эдвина Петрова, одним из выставочных образцов может стать паровоз 1943 года выпуска.

- Неподалеку мы установим статую «Перекуем мечи на орала». Ее автор – Евгений Вучетич, автор мемориального ансамбля «Родина-мать зовет». Кстати, в Волгограде будет установлена копия, которую Евгений Викторович подарил городу, оригинал находится в Нью-Йорке. Эдвин Петров, руководитель департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда