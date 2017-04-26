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Автобусные маршруты №2, 6 и 21 пополнились 20-ю транспортными единицами
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Автобусные маршруты №2, 6 и 21 пополнились 20-ю транспортными единицами
16 мая, 11:46ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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