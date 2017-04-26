Автобусные маршруты №2, 6 и 21 пополнились 20-ю транспортными единицами

Эти транспортные линии с недавнего времени стали очень востребованными. А подобное усиление значительно сократит интервал между автобусами и снизит градус недовольства горожан.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации, в Волгограде на основных 15-ти маршрутах работает уже 300 единиц транспорта большой вместимости. Все автобусы оборудованы системами кондиционирования и ГЛОНАСС.