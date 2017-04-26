Автобусные маршруты №2, 6 и 21 пополнились 20-ю транспортными единицами
16 мая, 11:46ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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Эти транспортные линии с недавнего времени стали очень востребованными. А подобное усиление значительно сократит интервал между автобусами и снизит градус недовольства горожан.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации, в Волгограде на основных 15-ти маршрутах работает уже 300 единиц транспорта большой вместимости. Все автобусы оборудованы системами кондиционирования и ГЛОНАСС.
Большинство горожан считают, что транспортная реформа проходит в Волгограде чересчур революционно и в сжатые сроки. Хотя сама модернизация транспортной сферы началась еще в 2014 году, когда чиновниками было принято решение начать борьбу с маршруточным произволом, выпустив на дороги города современные газомоторные автобусы.
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