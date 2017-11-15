Юным танцорам предложили стать теоретиками хореографии
Темы работ предложены самые разные, одна из них, например, посвящена подвигу артистов в годы Великой Отечественной войны. Участникам теоретического конкурса необходимо не просто подготовить текст, но и творчески его оформить, проиллюстрировать рисунками или фотографиями.
- Сегодня хореографическое образование — это как изучение практических дисциплин, так и знание теоретических предметов - музыкальной грамоты, истории хореографического и изобразительного искусств, – считает директор детской школы хореографического искусства Волгограда и организатор конкурса «танцевальных» сочинений «В мире танца» Ольга Ананьева.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и передать ее в Детскую школу хореографического искусства Волгограда. Работы принимаются до 24 декабря, а награждение победителей пройдет 26 марта, в День работника культуры.
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