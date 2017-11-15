Юным танцорам предложили стать теоретиками хореографии

В Волгограде стартовал открытый конкурс теоретических работ «В мире танца» для учащихся хореографических отделений волгоградских школ искусств. Его организатором выступает Детская школа хореографического искусства.

Темы работ предложены самые разные, одна из них, например, посвящена подвигу артистов в годы Великой Отечественной войны. Участникам теоретического конкурса необходимо не просто подготовить текст, но и творчески его оформить, проиллюстрировать рисунками или фотографиями.

- Сегодня хореографическое образование — это как изучение практических дисциплин, так и знание теоретических предметов - музыкальной грамоты, истории хореографического и изобразительного искусств, – считает директор детской школы хореографического искусства Волгограда и организатор конкурса «танцевальных» сочинений «В мире танца» Ольга Ананьева.