Волгоградцы получили миллионные компенсации за нарушение своих прав
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, по состоянию на конец сентября жители области жаловались на нарушения прав потребителей 9,3 тысячи раз — на 8% реже, чем за аналогичный период прошлого года. Более 70% обращений имели отношение к сфере торговли, ещё 6,6% касались неудовлетворительного качества услуг ЖКХ; на третьем месте по распространённости оказались нарушения при оказании бытовых услуг (5,4%).
Большую часть жалоб удалось решить в досудебном порядке. Потребителям были выплачены компенсации материального ущерба на общую сумму более 8,3 млн рублей. Однако во многих случаях разбирательства дошли до суда. С начала года в Волгоградской области были рассмотрены 150 исков о защите прав потребителей; в пользу жителей региона удалось взыскать 4,4 млн рублей материального ущерба, более 7 млн рублей неустойки и 255 тысяч рублей компенсаций за причинённый моральный вред.
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