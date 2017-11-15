Волгоградцы получили миллионные компенсации за нарушение своих прав

В Волгограде прошло межведомственное совещание, посвящённое защите прав потребителей. В нём приняли участие представители областных подразделений Роспотребнадзора и Госжилинспекции, а также муниципальных властей и общественных объединений.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, по состоянию на конец сентября жители области жаловались на нарушения прав потребителей 9,3 тысячи раз — на 8% реже, чем за аналогичный период прошлого года. Более 70% обращений имели отношение к сфере торговли, ещё 6,6% касались неудовлетворительного качества услуг ЖКХ; на третьем месте по распространённости оказались нарушения при оказании бытовых услуг (5,4%).