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Волгоградцы получили миллионные компенсации за нарушение своих прав
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградцы получили миллионные компенсации за нарушение своих прав

Сегодня, 15:37ОбществоНикита ДробныФото: opengaz.ru
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