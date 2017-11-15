Волгоградские студенты построят международную модель ООН
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВолГУ, игра пройдёт в университете уже в восьмой раз — она организуется в стенах вуза с 2011 года. Студенты и школьники старших классов получат возможность войти в роли руководителей и представителей различных комитетов ООН, приобрести опыт принятия политических решений и выстраивания дипломатического диалога. Хотя, разумеется, «студенческая ООН» будет меньше настоящей, дискуссии в рамках игры-конференции разворачиваются нешуточные.
По словам нынешнего руководителя модели ООН в ВолГУ Самеда Аскерова, в этом учебном году в университете планируется провести восемь «заседаний» студенческой организации. Первая обучающая игра пройдёт в марте, но подготовку к ней оргкомитет начал уже сейчас. Заявки от студентов принимаются с сегодняшнего дня — ведь количество тех, кто желает ощутить себя дипломатом и принять участие в увлекательных дебатах, велико, а число вакантных мест в «модели ООН» ограничено.
+7 937 708 14 50