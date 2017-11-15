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Волгоградские студенты построят международную модель ООН
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградские студенты построят международную модель ООН

Сегодня, 12:00ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградского государственного университета
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