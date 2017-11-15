Волгоградские студенты построят международную модель ООН

В Волгоградском государственном университете пройдёт традиционная обучающая игра для студентов и старшеклассников — «Модель ООН». Оргкомитет, занимающийся её подготовкой, объявил о начале набора участников, которым предстоит в следующем году моделировать реальные политические процессы на уровне вуза.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВолГУ, игра пройдёт в университете уже в восьмой раз — она организуется в стенах вуза с 2011 года. Студенты и школьники старших классов получат возможность войти в роли руководителей и представителей различных комитетов ООН, приобрести опыт принятия политических решений и выстраивания дипломатического диалога. Хотя, разумеется, «студенческая ООН» будет меньше настоящей, дискуссии в рамках игры-конференции разворачиваются нешуточные.