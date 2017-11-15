В Волжский поступило два десятка новых газомоторных автобусов

В Волжском обновился подвижной состав МУП «Автоколонна 1732». Предприятие закупило в лизинг 21 современный автобус. Накануне новая техника уже вышла в первые рейсы.

Современные газомоторные автобусы оснащены панелями для маломобильных групп населения. В салоне имеется световое бегущее табло, информатор для пассажиров, который в автоматическом режиме объявляет остановочные пункты, рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волжского.

Новые автобусы будут направлены на маршруты №14 и №1. Ожидается, что теперь на них значительно сократится интервал движения в часы пик.

Еще несколько автобусов будут задействованы на новом маршруте, который пройдет вдоль 28 микрорайона.