В Волжский поступило два десятка новых газомоторных автобусов
Современные газомоторные автобусы оснащены панелями для маломобильных групп населения. В салоне имеется световое бегущее табло, информатор для пассажиров, который в автоматическом режиме объявляет остановочные пункты, рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волжского.
Новые автобусы будут направлены на маршруты №14 и №1. Ожидается, что теперь на них значительно сократится интервал движения в часы пик.
Еще несколько автобусов будут задействованы на новом маршруте, который пройдет вдоль 28 микрорайона.
Обновление подвижного состава городской автоколонны проводится за счет собственных средств предприятия в лизинг сроком на 5 лет. Благодаря участию в федеральных программах (поддержка производителей техники, работающей на газомоторном топливе; поддержка лизинговых компаний) удалось снизить стоимость автобусов почти на 40%.
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