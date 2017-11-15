В Волгограде ответят на вечный шекспировский вопрос: Быть или не быть?

Волгоградский молодежный театр и Волгоградский музея им. И.И. Машкова решили провести совместный творческий проект, посвященный гениальному Шекспиру.

21 ноября в 17.30 в Выставочном зале музея Машкова состоится лекция «Шекспир: Сила театра и театр силы». Лекционное мероприятие проходит в преддверии премьеры спектакля по пьесе У. Шекспира «Двенадцатая ночь», которую в первой половине декабря представит в своем пространстве Волгоградский молодежный театр.

- Уже четыреста лет имя Шекспира священно для всех людей театра, - сказали в «Молодежки». - Почему же до сих пор возможности шекспировского репертуара не освоены мировым театром даже наполовину? Какова основная и главная тема шекспировских пьес? В чём секрет бессмертия произведений Шекспира? Об этом и многом другом можно будет узнать на лекции 21 ноября.