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В Калачевском районе на месте горельника вырастут тысячи акаций
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Калачевском районе на месте горельника вырастут тысячи акаций

Сегодня, 11:38ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Playcast.ru
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