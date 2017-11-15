В Калачевском районе на месте горельника вырастут тысячи акаций

В Калачевском районе рядом с федеральной автомобильной дорогой М-21 «Волгоград — Каменск-Шахтинский» накануне высадили более 20 тысяч саженцев белой акации. Экологическая акция приурочена к 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, больше двадцати тысяч молодых деревьев были высажены на месте горельника и заняли площадь в пять гектаров.

Саженцы белой акации были выращены в Среднеахтубинском лесном питомнике. Эти деревья не случайно были выбраны для восстановления зеленой зоны, так как они отличаются неприхотливостью, устойчивостью к температурным перепадам, характерным для нашего климата, и вместе с тем декоративностью - акации с ароматными белыми соцветиями являются хорошим украшением любой территории.

Кстати, инициатива восстановления зеленых насаждений на месте горельника принадлежит самим калачевцам. Вопрос озеленения территории возле Калача-на-Дону был поднят в августе этого года на личном приеме граждан, который провел губернатор Андрей Бочаров. Тогда жительница Волгоградской области Асерт Орлова спросила по поводу восстановления участка леса.