В Калачевском районе на месте горельника вырастут тысячи акаций
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, больше двадцати тысяч молодых деревьев были высажены на месте горельника и заняли площадь в пять гектаров.
Саженцы белой акации были выращены в Среднеахтубинском лесном питомнике. Эти деревья не случайно были выбраны для восстановления зеленой зоны, так как они отличаются неприхотливостью, устойчивостью к температурным перепадам, характерным для нашего климата, и вместе с тем декоративностью - акации с ароматными белыми соцветиями являются хорошим украшением любой территории.
Кстати, инициатива восстановления зеленых насаждений на месте горельника принадлежит самим калачевцам. Вопрос озеленения территории возле Калача-на-Дону был поднят в августе этого года на личном приеме граждан, который провел губернатор Андрей Бочаров. Тогда жительница Волгоградской области Асерт Орлова спросила по поводу восстановления участка леса.
В высадке саженцев акации приняли участие специалисты Калачевского лесничества и Волгоградского лесопожарного центра, школьники и педагоги, общественники.
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