В четверг областная полиция организует работу детского телефона доверия

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, высококвалифицированные специалисты постараются оказать гражданам необходимую юридическую помощь по правовым аспектам, касающимся отношений родителей со своими детьми.

В четверг, 16 ноября, в областном Главке полиции будет организована работа прямой линии по регулированию детско-родительских отношений в семье.

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