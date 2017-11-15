В четверг областная полиция организует работу детского телефона доверия
Сегодня, 18:15ОбществоСтанислав ЛопатинФото: vnd12.ru
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В четверг, 16 ноября, в областном Главке полиции будет организована работа прямой линии по регулированию детско-родительских отношений в семье.
Детский телефон доверия начнет работать с 9 утра. В течение четырех часов звонки будут принимать инспекторы по делам несовершеннолетних (ПДН).
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, высококвалифицированные специалисты постараются оказать гражданам необходимую юридическую помощь по правовым аспектам, касающимся отношений родителей со своими детьми.
Разумеется, особое внимание полицейские уделят звонкам от маленьких волгоградцев. Каждое обращение несовершеннолетних будет принято к рассмотрению.
Номер, по которому родители и дети смогут получить консультации полицейских: 8 (8442) 30-45-40.
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