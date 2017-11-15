Стальные «нервы»: внутри статуи Родины-матери продолжается замена канатов

Уже несколько месяцев главный монумент мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, недавно отметивший полувековой юбилей, находится под пристальным вниманием специалистов. Первый этап масштабной реконструкции Родины-матери вступил в очередную, трудоемкую и очень ответственную стадию.

Бетонные работы, с которых начиналась реконструкция монумента, сегодня уже завершены. В течение двух с лишним месяцев специалисты устраняли самые проблемные места, за 50 лет появившиеся на поверхностном слое бетона. ИА «НовостиВолгограда.ру» следило за ходом работ, которые промышленным альпинистам приходилось выполнять почти как дантистам снаружи и как шахтерам - внутри скульптуры.

- Всего было отреставрировано более 350 дефектов (сколов, каверн, раковин) и свыше полутора километров трещин, - подытоживает этот этап реконструкции руководитель проекта по реставрации монумента «Родина-мать зовет!» Сергей Сирота. - Объем работ в процессе реставрации был увеличен в несколько раз. Так, проектная документация предусматривала восстановление только 50 проблемных мест на внешней поверхности монумента.

Но если снаружи монумента работа специалистов-реставраторов не бросается в глаза, то внутри перемены значительные. Если раньше бетонные стены и потолки в некоторых местах обнажились буквально до арматуры, то сейчас перед глазами - только ровная поверхность, буквально сияющая новизной. Но самое главное, конечно, - это не внешний эффект, а то, что проведенная реставрация помогает сохранить целостность скульптуры Родины-матери еще на долгие годы.

Сейчас восстановленный поверхностный слой бетона специалисты обрабатывают специальным лаком. Он поможет защитить отреставрированные места на Родине-матери от губительного воздействия влаги до начала основного этапа реставрации, когда будет восстанавливаться вся поверхность монумента - не выборочно, а целиком. Для этого Родину-мать оденут в леса и она какое-то время со стороны будет выглядеть так же, как во время строительства мемориала. Но произойдет это только после чемпионата мира, а пока внутри монумента продолжается незаметная снаружи, но очень важная и ответственная работа по замене канатов.

Новые, как и те, что полвека удерживали Родину-мать изнутри, - волгоградского производства.

- Диаметр каната - 39 мм, длина - от 12 до 16 метров, в зависимости от того, в какой секции его будут устанавливать, - рассказывает начальник участка производства работ Петр Посохин. - Канаты в основании скульптуры выдерживают нагрузку в 70 тонн, а те, что в руках, например, - 60 тонн.

Перед тем, как канаты попадут на Мамаев курган, их отправляют на завод в Санкт-Петербург, где производится их анкеровка. Технологические возможности волгоградского предприятия не позволяют это сделать, поэтому процесс замены канатов несколько увеличился по времени.

Всего замене подлежит 99 канатов из 117 - 18, которые находятся на уровне груди, заменили не так давно, в 2004 году. Сейчас меняются канаты первой секции, в основании скульптуры. Корреспондентам ИА «НовостиВолгограда.ру» удалось понаблюдать за этим, прямо скажем, небыстрым процессом.

К подножию Родины-матери канаты подаются с помощью электрической лебедки по специально смонтированному деревянному желобу - чтобы исключить повреждение оцинкованного покрытия каната. Затем через специальное технологическое отверстие, также обитое деревом, канат вручную подтягивают непосредственно к отверстию, в которое он должен вставляться.

- Сверху установлена 1,5-тонная ручная лебедка, с помощью которой канат поднимается наверх, - объясняет руководитель подрядной организации Сергей Шишкин. - Затем с помощью гидравлического домкрата канат натягивается. Весь процесс с подъемом, установкой и натяжкой каната занимает 2,5-3 часа.

Таким образом в день бригада меняет 3 каната. К настоящему времени уже заменено почти полтора десятка канатов. При этом их «запас прочности» существенно увеличен по сравнению с первоначальным замыслом Николая Никитина - инженера, вместе с Вучетичем создававшего Родину-мать.

После того, как монтаж канатов в первой секции будет завершен, на них будут установлены новые датчики, контролирующие натяжение. Электронная «начинка», кстати, тоже будет полностью заменяться на новую. Каждый этап контролируется комиссией заказчика - Федеральной дирекции по реставрации и ремонту Министерства культуры РФ, а также специалистами музея-заповедника «Сталинградская битва» (учреждение в процессе реконструкции выступает услугополучателем).

- Делаем на десятилетия вперед, подобные работы, наверное, будут не раньше, чем через полвека выполняться. Поэтому качество - на первом месте. С ним вопросов нет,- говорит директор музея-заповедника Алексей Васин. - На наш взгляд, качество работ, например, по поверхностному бетонному слою высочайшее - мы могли их оценить, проведя съемки с квадрокоптера с максимальным приближением. Думаю, что и остальные виды работ будут выполнены с таким же качеством.

Помимо реставрационных работ в ходе первого этапа реконструкции Родины-матери полностью заменена система пожаротушения и электрика.

- Нам осталось только установить новые светильники - они поступят на этой неделе, - говорит руководитель проекта реставрации Сергей Сирота. - Затем предстоит монтаж датчиков, пуско-наладочные работы, и подписание исполнительной документации.

До конца нынешнего года все работы, предусмотренные на первом этапе реконструкции Родины-матери, должны быть выполнены. Весной следующего года будет объявлен конкурс на производство работ по второму, самому масштабному этапу этапу реконструкции - он стартует после ЧМ-2018 и продлится до мая 2019 года.