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Саперы ЮВО очистили полигон Прудбой от 450 неразорвавшихся боеприпасов
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Саперы ЮВО очистили полигон Прудбой от 450 неразорвавшихся боеприпасов

Сегодня, 12:10ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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