Саперы ЮВО очистили полигон Прудбой от 450 неразорвавшихся боеприпасов

На этой неделе саперы волгоградской мотострелковой бригады проводят очистку полигона Прудбой от снарядов, которые не разорвались во время летнего периода обучения военнослужащих.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, только во вторник было обезврежено более 450 боеприпасов, оставшихся на территории стрельбища.

Все саперы прошли специальную подготовку перед поиском взрывоопасных предметов, в том числе изучили способы вывоза найденных боеприпасов к месту утилизации и их уничтожения.