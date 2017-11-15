Саперы ЮВО очистили полигон Прудбой от 450 неразорвавшихся боеприпасов
Сегодня, 12:10ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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На этой неделе саперы волгоградской мотострелковой бригады проводят очистку полигона Прудбой от снарядов, которые не разорвались во время летнего периода обучения военнослужащих.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, только во вторник было обезврежено более 450 боеприпасов, оставшихся на территории стрельбища.
Все саперы прошли специальную подготовку перед поиском взрывоопасных предметов, в том числе изучили способы вывоза найденных боеприпасов к месту утилизации и их уничтожения.
Очистка военных полигонов от неразорвавшихся снарядов и мин – обязательное мероприятие, которое проводится два раза в год, отметили в пресс-службе ЮВО.
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