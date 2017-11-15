Началась прямая трансляция с главой Волжского Игорем Ворониным

Сразу несколько вопросов поступило на тему коммунальных тарифов и по ситуации с дольщиками АхтубаСитиПарк.

В качестве гостей в студии присутствуют студенты и преподаватели волжских вузов, активисты общественных организаций. Кроме того, в качестве эксперта приглашен доктор философских наук, профессор кафедры социологии ВолГУ, политолог и член Клубов экспертов Александр Стризое.

Свои вопросы Игорю Воронину можно задавать прямо сейчас в комментариях и личных сообщениях сообществ:

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