Началась прямая трансляция с главой Волжского Игорем Ворониным
Прямая линия транслируется в сообществах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook.
Свои вопросы Игорю Воронину можно задавать прямо сейчас в комментариях и личных сообщениях сообществ:
В качестве гостей в студии присутствуют студенты и преподаватели волжских вузов, активисты общественных организаций. Кроме того, в качестве эксперта приглашен доктор философских наук, профессор кафедры социологии ВолГУ, политолог и член Клубов экспертов Александр Стризое.
Волжане уже задали более 50 вопросов главе города Волжского. Жителей города интересует развитие проекта "Дворовый тренер", вопросы экологи, дальнейшая судьба волжского трамвая.
Сразу несколько вопросов поступило на тему коммунальных тарифов и по ситуации с дольщиками АхтубаСитиПарк.
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