На областном фестивале инвалиды по зрению не будут скрывать своих талантов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета социальной защиты населения, в фестивале примут участие более 190 инвалидов по зрению из Волгограда и районов области.
Они покажут свои способности в следующих номинациях: «Академическое, народное и эстрадное пение», «Поэтическое творчество» «Художественное творчество» и «Прикладное творчество». Участники фестиваля будут выступать как в качестве индивидуальных солистов, так и в составе творческих коллективов. Лучшие номера в их исполнении войдут в программу гала-концерта, который состоится в последний день фестиваля.
Как подчеркнули в облкомзащите - ведомство выступает учредителем фестиваля «Калейдоскоп талантов», - основными его целями являются социальная адаптация инвалидов по зрению и их эмоциональная и психологическая реабилитации посредством искусства, а также знакомство широкой общественности с творческими способностями людей с ограниченными возможностями здоровья.
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