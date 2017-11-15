На областном фестивале инвалиды по зрению не будут скрывать своих талантов

С 16 по 18 ноября в Волгоградской области пройдет фестиваль народного творчества инвалидов по зрению «Калейдоскоп талантов», приуроченный к 90-летию образования региональной организации общества слепых.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета социальной защиты населения, в фестивале примут участие более 190 инвалидов по зрению из Волгограда и районов области.

Они покажут свои способности в следующих номинациях: «Академическое, народное и эстрадное пение», «Поэтическое творчество» «Художественное творчество» и «Прикладное творчество». Участники фестиваля будут выступать как в качестве индивидуальных солистов, так и в составе творческих коллективов. Лучшие номера в их исполнении войдут в программу гала-концерта, который состоится в последний день фестиваля.