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На областном фестивале инвалиды по зрению не будут скрывать своих талантов
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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На областном фестивале инвалиды по зрению не будут скрывать своих талантов

Сегодня, 12:34ОбществоНаталья ЖурбинаФото: prinimchomefe.gq
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