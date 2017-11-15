«Ельшанка» может соединить в себе трамвайную остановку и выставочный зал

В Волгограде станцию скоростного трамвая «Ельшанка» планируют превратить в арт-пространство, где будут выставляться работы увлеченных творчеством горожан.

- Пока что это только задумка, - пояснили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе МУП «Метроэлектранс», - Но мы действительно планируем оформлять галерею к важным датам или праздникам. Ждем от инициативы от жителей.

Шанс есть у каждого волгоградца, и его нельзя упустить. Желающим оформить «Ельшанку» своими работами достаточно позвонить по телефонам, указанным на официальном сайте транспортного предприятия.

Рисунки, фотографии, объемные картины-поделки — неважно, главное, чтобы это была серия, объединенная единым замыслом.

Фото: пресс-служба МУП "Метроэлектротранс"

- Хочется, чтобы работы несли в мир красоту. Потому что серых будней, грустных картин нам и так хватает в жизни. Как-никак экспозицию увидят тысячи пассажиров, - высказали пожелания сотрудники «Метроэлектротранса».

Тысячи человек — не меньше. Сейчас в фойе станции «Ельшанка» уже работает выставка «Трамваи и троллейбусы Царицына–Сталинграда–Волгограда в истории города». Даже в спешке горожане находят время, останавливаются и рассматривают фотографии, часть из которых — уникальны.

Среди них снимки 1961 года немецкого фотографа Вольфганга Шрайнера, которые были подарены музею истории горэлектротранспорта в начале 2000-х годов. На них запечатлены трамваи и троллейбусы середины XX века того времени, которые остались для потомков лишь в фотографиях.

Фото: пресс-служба МУП "Метроэлектротранс"

Особую ценность представляют те из них ,что отсканированы с набора открыток 1960-х годов. Где еще увидишь старый мост, по которому шло трамвайное движение до строительства Астраханского моста. После ввода в эксплуатацию нового его демонтировали, а трамваи поменяли свой маршрут.

Второй снимок – вид на улицу Советскую: до середины 1980-х годов по ней проходила трамвайная линия.

Отдельные работы разбавляют тематические подборки. Молодое поколение вряд ли знает, что в истории нашего города было три трамвайных кольца. Где они располагались? Ответ ищите на фото.