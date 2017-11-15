Дубровский и Печорин стали героями буктрейлеров от волгоградских школьников
Сегодня, 08:30ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vk.com/mulider
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В молодежном центре «Лидер» состоялось подведение итогов оригинального городского конкурса буктрейлеров «Книга в кадре».
Под словом «буктрейлер» скрывается интересное творческое явление - короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге.
Организатором конкурса выступил молодежный центр «Лидер». Конкурс стартовал с 23 октября и выявил, что современная молодежь неравнодушна к отечественной и зарубежной классике. Также организаторов удивило, что среди участников практически нет студентов — в основном школьники.
1 место в конкурсе буктрейлеров честно заработала Наталья Сычева, сняв видео по лермонтовскому произведению «Герой нашего времени». 2-е место занял Александр Сарычев с видеороликом по книге «Робинзон Крузо», а 3-е место досталось Любови Кузиной с видео по произведению Пушкина «Дубровский».
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