Дубровский и Печорин стали героями буктрейлеров от волгоградских школьников

1 место в конкурсе буктрейлеров честно заработала Наталья Сычева, сняв видео по лермонтовскому произведению «Герой нашего времени». 2-е место занял Александр Сарычев с видеороликом по книге «Робинзон Крузо», а 3-е место досталось Любови Кузиной с видео по произведению Пушкина «Дубровский».

Организатором конкурса выступил молодежный центр «Лидер». Конкурс стартовал с 23 октября и выявил, что современная молодежь неравнодушна к отечественной и зарубежной классике. Также организаторов удивило, что среди участников практически нет студентов — в основном школьники.

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