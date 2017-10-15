В Волгограде дождливая погода сохранится и в начале рабочей недели

В ночь на вторник, 17 октября, в областном центре пройдет небольшой дождь, днем осадки маловероятны. Ночью похолодает до +1...+3ºС, а днем столбик термометра будет колебаться от +9 до +11ºС.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, 16 и 17 октября в большинстве районов Волгоградской области пройдут кратковременные дожди, ночью местами сильные. Ветер западный, северо-западный 6-11м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха в понедельник ночью +3...+8ºС, днем +5...+10ºС. Во вторник, 17 октября, столбик термометра опустится ночью до +1...+6ºС, в некоторых районах возможны заморозки до -3°С. Днем будет +7...+12ºС.

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