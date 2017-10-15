Памятник-ансамбль на главной высоте России отмечает полувековой юбилей

15 октября 1967 года на Мамаевом кургане состоялось торжественное открытие памятника–ансамбля «Героям Сталинградской битвы». На торжественном митинге присутствовали десятки тысяч человек - руководители страны, военные, герои легендарного сражения на Волге, иностранные делегации.

Этому предшествовали почти 9 лет строительства мемориала, ставшего самым известным из всех, посвященных событиям Второй мировой войны.

Из более полусотни работ, представленных на всесоюзный конкурс, проводившийся с 1945 по 1955 год, был выбран проект, предложенный группой под руководством скульптора Евгения Вучетича. В 1948 году он завершил работу над мемориалом в Трептов-парке, и сразу после этого начал разрабатывать проект памятника, посвященного Сталинградской битве.

один из проектов памятника на Мамаевом кургане Фото: stalingrad-battle.ru

Закладка мемориала состоялась 2 февраля 1958 года, в день 15-летия победы под Сталинградом. Во время разминирования Мамаева кургана, предшествующего стройке, было обезврежено более 40 тысяч мин, авиабомб и снарядов. Земляные работы начались в 1959 году - на Мамаев курган завозились тонны грунта для планирования будущих площадей, для холма, на котором впоследствии устанавливали скульптуру Родины-матери. В 1961 году начались работы по созданию в железобетоне скульптурных групп - первой была выполнена композиция «Стоять насмерть», потом - Стены-руины.

Главный монумент мемориала - скульптуру «Родина-мать зовет!» - создавали три года. В 1964-м на вершине кургана появились леса и подъемный кран. На стройплощадке была установлена гипсовая модель статуи, выполненная в масштабе 1:10 к ее реальным размерам. Ее разрезали на несколько частей, каждую потом увеличивали в 10 раз и так создавалась наружная гипсовая форма. Ее потом собирали по частям, устанавливали внутри арматуру, опалубку и уже потом заливали бетоном. На момент открытия мемориала скульптура Родины-матери была самой высокой в мире и сегодня является таковой среди монументов нерелигиозного характера. Ее высота - 52 метра, с мечом - 85 метров.

Фото: stalingrad-battle.ru