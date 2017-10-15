Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Памятник-ансамбль на главной высоте России отмечает полувековой юбилей
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be+3

Памятник-ансамбль на главной высоте России отмечает полувековой юбилей

Сегодня, 11:41ОбществоСветлана АлекбароваФото: stalingrad-battle.ru
Читайте
также
Олег Матвейчев: «Впереди у Волгоградской области – светлое будущее»
Волгоградские депутаты часов не наблюдают
Губернатор Волгоградской области отказался от телохранителя за 2 миллиона