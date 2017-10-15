Открытие фестиваля молодежи и студентов прошло сразу на двух площадках

Всемирный фестиваль молодежи и студентов официально открыт. Торжественная церемония завершилась несколько часов назад в олимпийском Сочи. Участником грандиозного события стал и корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру.

Ледовый дворец «Большой», где проходило главное действо, не видел столько зрителей с момента Зимних Олимпийских игр 2014 года. 10 тысяч человек – трибуны заполнены до отказа.

В числе зрителей – иностранные делегации, «титулованные» студенты и аккредитованные СМИ. Гостей поприветствовал президент России Владимир Путин, приехавший в Сочи.

- Семь десятилетий назад состоялся первый фестиваль. Тогда таких же юных ребят и девушек, как и вы, сплотила сила мечты, вера, что молодёжь, её искренность, доброта способны растопить лёд недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов. Создавайте своё будущее. Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Всё в ваших силах. Главное, упорно идти только вперёд. А фестивальное братство обязательно поможет вам воплотить в жизнь ваши самые смелые и самые добрые мечты и помыслы. Объявляю XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов открытым! В добрый путь! - цитирует слова Владимира Путина официальный сайт Администрации Президента.

После выступления на торжественной церемонии глава государства продолжил общение с участниками мероприятия.

А в это время площадь рядом с ледовой ареной превратилась в гигантский танцпол. Организаторы соорудили большую сцену, на которую вышли известные артисты. К примеру, Лена Катина из группы «Тату», хэдлайнерами вечера стала румынская группа Morandi.

Студенты - народ не робкий и берут от жизни все. Танцевали до упаду, пели громче музыки и создали столько шума, что с нашим корреспондентом мы вели диалог только в виде переписки.

На второй площадке церемонию открытия вели теле- и радиоведущая Тутта Ларсен и актриса Алла Михеева.

- Шумно, зажигательно и очень молодежно, - поделился эмоциями от увиденного сотрудник ИА «НовостиВолгограда.ру». – Ребята позитивные, яркие, креативные. Здесь много представителей других национальностей и культур, но атмосфера дружелюбная. Людей приехало очень много – весь номерной фонд Сочи и Адлера занят.

Организаторы подтверждают масштабность мероприятия. Как сообщается на официальном сайте фестиваля, на данный момент в город прибыло более 50 000 человек – это участники, волонтеры, организаторы, технический персонал, гости и спикеры ВФМС 2017. Таким образом, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов может стать самым масштабным в истории мероприятия и побить рекорд не только по количеству национальных делегаций, но и по числу участников.

Пока что самым массовым считается фестиваль 1957 года в Москве, тогда делегатами стали 34 000 человек.

Сегодня утром корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» удалось побывать на нескольких площадках. По его словам, павильонов огромное множество, но все они на разные темы. От искусства, живописи, флористики до робототехники и медицины.

Кстати, роботы вызвали огромный интерес у участников. Они с удовольствием наблюдали за битвой машин. Она прошла под называнием «Роботы против журналистов». Представители СМИ, а также YouTube-блогер Амиран Сардаров впервые состязались на роботах-чемпионах предыдущих Битв.

После битвы журналистам были представлены достижения мировой робототехники, среди которых площадка по робофутболу, «ходячий» дом, автономный робот-инвентаризатор, призванный в будущем прийти на помощь к мерчендайзерам, беспилотный робомобиль и другие новинки индустрии, с которыми смогут познакомиться все участники и гости Фестиваля.

Кстати, свою площадку представляет и Волгоградская область, правда, пока что наш сотрудник не успел до нее добраться. Но планирует это сделать в ближайшее время.