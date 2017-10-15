Экспозиция «Старой Сарепты» путешествует по Волгоградской области

Специалисты музея-заповедника «Старая Сарепта» впервые организовали передвижную выставку, которая проедет по районам нашего региона.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника, первым городом, куда прибыла экспозиция «Сарепта в истории России», стала Михайловка. В местном краеведческом музее представлены экспонаты, рассказывающие об истории возникновения колонии гернгутеров, особенностях их культуры и быта.

Сарептская колония была единственной в России колонией гернгутеров. Сарептяне благодаря своему трудолюбию, смекалке, профессионализму смогли развить промышленные, торговые и сельскохозяйственные промыслы, при этом они сохраняли со всеми мирные и добрососедские отношения. А многие из производимых ими товаров – минеральная вода, ткань «сарпинка», кондитерские изделия, горчица - продолжают выпускаться и сегодня.