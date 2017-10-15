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Экспозиция «Старой Сарепты» путешествует по Волгоградской области
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Экспозиция «Старой Сарепты» путешествует по Волгоградской области

Сегодня, 09:01ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vk.com/sarepta
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