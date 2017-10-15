50-летие мемориала на Мамаевом кургане отметили торжественным митингом

Памятнику-ансамблю «Героям Сталинградской битвы» исполнилось 50 лет. В день юбилея исторического события на Площади Героев Мамаева кургана состоялся митинг.

Здесь встретились участники строительства, ветераны войны, представители администрации, силовых структур, молодежных и патриотических организаций, сотрудники музея–заповедника «Сталинградская битва», чтобы еще раз вспомнить, как это было полвека назад.

Герои, события, чувства – по сей день величественность и масштаб мемориала на Мамаевом кургане поражают воображение. Идущие в атаку, кидающиеся с гранатами на вражеские танки, раненые, погибающие, но не сдающиеся – такими были защитники Сталинграда, и такими их изобразил скульптор Евгений Вучетич, передав саму атмосферу сражающегося города.

- Я считаю, что это святыня Великой Отечественной войны в победе над гитлеровской Германией. Тут заложена глубокая мысль, не зря Мамаев курган служит воспитанию молодого поколения. Я с гордостью сегодня нахожусь здесь как участник сражений, который встретил 9 мая в Берлине и расписался на здании рейхстага, - рассказал ветеран Великой Отечественной войны Виктор Шестерь.

В дни Сталинградской битвы на Мамаевом кургане шли одни из самых ожесточенных боев. Склоны были буквально перепаханы бомбами, снарядами и минами, на каждый квадратный метр приходилось от 500 до 1250 пуль и осколков. Даже через несколько лет после окончания сражений на пропитанной кровью земле не росла трава. Сегодня здесь покоятся останки более 50 тысяч защитников города.

Страшное и героическое прошлое обязывало - для главной высоты России надо было создать особый мемориал. И его история начинается в 1958 году с постановления Совета министров РСФСР о строительстве памятника-ансамбля на Мамаевом кургане.

Автором проекта назначен скульптор Евгений Вучетич, проектирование поручено организации «Сталинградпроект», а строительство - «Сталинградгидрострою», который возводил Волжскую ГЭС. Некоторые участники строительства мемориала сегодня пришли на торжественный митинг.

- Когда бетонировали скульптуру «Родина-мать зовёт!», то работали в три смены круглосуточно, - говорит о сложностях участник строительства Михаил Засыпкин. - Потому что бетон не терпит остановки. Слой положили, он только схватывается, надо его закрыть следующим. А если он схватится целиком, может расслоение быть. Я помню отчетливо, как разминирование шло перед началом возведения, во время. Сколько снарядов неразорвавшихся нашли специалисты. Пороховая бочка была.

Полковник в отставке Александр Варнавский возводил мемориал от самого начала строительства и до конца. Его рука коснулась буквально каждой скульптуры, начиная от входной композиции и заканчивая многометровой фигуры женщины с поднятым мечом.

- Мой личный состав вел бетонные работы круглосуточно. Замечу, что под контролем командиров самые тяжелые работы выполняли военнослужащие. Трудно ли было? Да. Но мы гордились, и весь личный состав войсковой части полковника Болдина гордился, что участвуем в строительстве Мамаева кургана, - вспоминает Александр Варнавский.

Для того, чтобы построить масштабный архитектурно-исторический ансамбль, команде строителей, художников и архитекторов понадобилось 8 с лишним лет. Сегодня его называют «местом силы», «одним из семи чудес России», «главной высотой страны». Сюда приходят склонить головы люди разных поколений, в том числе и молодежь, приезжают из других стран, чтобы почтить память павших.

- Мы первый раз на Мамаевом кургане и чувство, которое испытываем – это восторг и гордость. Величие такое, что дух захватывает, - поделилась впечатлениями группа туристов из Монголии.

- Поднимаешься по ступенькам, проходишь по аллее и думаешь: а смог бы я проявить такую отвагу? А что чувствовали бойцы, когда сражались за Родину. Потом поднимаешь глаза на скульптуры и понимаешь – они просто шли в бой, без каких-то сомнений и вопросов к себе, - рассуждает волгоградец Семен Виктюканов.

Участниками торжественного митинга стали более пяти тысяч человек. По его завершению они возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы. После этого школьники еще долго общались с главными героями событий, расспрашивая о деталях.