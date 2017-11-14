Волгоградские студенты вступили в борьбу за звание молодых профессионалов

В Волгоградской области стартовал III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Открытие состоялось накануне на трех площадках - в Волгограде, Волжском и Камышине. Здесь на базе 12-ти учреждений профобразования в течение трех дней 150 студентов будут демонстрировать свой профессионализм.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», студенты продемонстрируют свои навыки по 24-м компетенциям. Это как традиционные - «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Сварочные технологии», «Электроника», «Дошкольное воспитание» и др., так и новые направления, включенные в программу только с нынешнего года - «Прикладная эстетика», «Туризм», «Администрирование отеля», «Парикмахерское искусство», «IT решения для бизнеса на платформе 1С».

Задания, которые предстоит выполнять студентам, ориентированы на лучшие российские и зарубежные стандарты и передовые технологии. Наблюдать за соревнованиями третьего регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в Волгоградской области будут 200 специально подготовленных экспертов, сообщили в пресс-службе обладминстрации.