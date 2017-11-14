Волгоградские студенты вступили в борьбу за звание молодых профессионалов
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», студенты продемонстрируют свои навыки по 24-м компетенциям. Это как традиционные - «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Сварочные технологии», «Электроника», «Дошкольное воспитание» и др., так и новые направления, включенные в программу только с нынешнего года - «Прикладная эстетика», «Туризм», «Администрирование отеля», «Парикмахерское искусство», «IT решения для бизнеса на платформе 1С».
Задания, которые предстоит выполнять студентам, ориентированы на лучшие российские и зарубежные стандарты и передовые технологии. Наблюдать за соревнованиями третьего регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в Волгоградской области будут 200 специально подготовленных экспертов, сообщили в пресс-службе обладминстрации.
Кроме состязаний студентов, программа чемпионата включает и деловую часть для преподавателей. Предусмотрены, в частности, пленарное заседание «Кадровое обеспечение региональной экономики», круглые столы, совещание руководителей учреждений профобразования.
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