Волгоград оказался во власти тумана
Сегодня, 10:54ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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Сегодня с самого утра Волгоград окутан плотной пеленой тумана. По словам синоптиков, он будет сохраняться еще несколько дней.
Этому способствует теплая безветренная погода с высокими дневными температурами. За день нижние слои воздуха достаточно прогреваются, а ночью они остывают, и соприкосновение холодных и теплых потоков как раз и способствует образованию тумана.
Туман, как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», сохранится в регионе в течение сегодняшнего и завтрашнего дня. При этом температура по-прежнему будет превышать климатическую норму и составит +9...+13ºС. 15 ноября по области и в Волгограде возможны небольшие дожди.
Но такая теплая погода сохранится недолго — уже с 16 ноября северо-западный ветер принесет в Волгоградскую область похолодание, и столбик термометра опустится днем до +3...+5ºС.
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