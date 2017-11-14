Волгоград оказался во власти тумана

Сегодня с самого утра Волгоград окутан плотной пеленой тумана. По словам синоптиков, он будет сохраняться еще несколько дней.

Этому способствует теплая безветренная погода с высокими дневными температурами. За день нижние слои воздуха достаточно прогреваются, а ночью они остывают, и соприкосновение холодных и теплых потоков как раз и способствует образованию тумана.

Туман, как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», сохранится в регионе в течение сегодняшнего и завтрашнего дня. При этом температура по-прежнему будет превышать климатическую норму и составит +9...+13ºС. 15 ноября по области и в Волгограде возможны небольшие дожди.