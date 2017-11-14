Во время ЧМ самый дорогой номер в гостинице обойдется в 45 тысяч рублей
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства, гостиничного обслуживания четко регламентирована законодательством. В соответствии с ним в средствах размещения в Волгограде, Волжском, Камышине, Дубовском, Городищенском и Среднеахтубинском районах в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года установлено государственное регулирование номеров.
Цены на них определяются, исходя из категории гостиницы, отдельно для каждого муниципалитета.
Так, самые дорогие номера в отелях категории «пять звезд» - повышенной комфортности «апартамент» и «сюит» - в сутки не должны стоить больше 45 тысяч рублей. «Люкс», «джуниор сюит» или «студия» обойдется почти вдвое дешевле — 23 100 рублей.
В четырехзвездочных гостиницах номера высшей категории должны стоить от 32 000 до 16 250 рублей, в трехзвездочных - от 27000 до 10 650 рублей. Номера попроще здесь обойдутся в сумму от 6 370 («3 звезды») до 8 500 рублей («4 звезды»).
Самый дешевый номер в период чемпионата обойдется гостям в 3 200 рублей - это будет двух- или многоместный номер в гостинице без «звезд».
В Роспотребнадзоре напомнили, что нарушение обязательных требований законодательства РФ о государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания чревато крупным штрафом - от 5 тысяч рублей для физических лиц до 50 тысяч - для должностных лиц.
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