Во время ЧМ самый дорогой номер в гостинице обойдется в 45 тысяч рублей

За более чем полгода до проведения в Волгограде игр чемпионата мира по футболу региональное управление Роспотребнадзора обратилось к отельерам с предупреждением о недопустимости завышения цен на гостиничные номера.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства, гостиничного обслуживания четко регламентирована законодательством. В соответствии с ним в средствах размещения в Волгограде, Волжском, Камышине, Дубовском, Городищенском и Среднеахтубинском районах в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года установлено государственное регулирование номеров.

Цены на них определяются, исходя из категории гостиницы, отдельно для каждого муниципалитета.

Так, самые дорогие номера в отелях категории «пять звезд» - повышенной комфортности «апартамент» и «сюит» - в сутки не должны стоить больше 45 тысяч рублей. «Люкс», «джуниор сюит» или «студия» обойдется почти вдвое дешевле — 23 100 рублей.

В четырехзвездочных гостиницах номера высшей категории должны стоить от 32 000 до 16 250 рублей, в трехзвездочных - от 27000 до 10 650 рублей. Номера попроще здесь обойдутся в сумму от 6 370 («3 звезды») до 8 500 рублей («4 звезды»).

Самый дешевый номер в период чемпионата обойдется гостям в 3 200 рублей - это будет двух- или многоместный номер в гостинице без «звезд».