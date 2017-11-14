В Волгограде жильцы разрушенного взрывом дома въехали в новые квартиры

В Волгограде бывшие жильцы дома №60 по проспекту Университетскому, разрушенного взрывом газа в середине мая, продолжают получать новое жильё

На сегодняшний день сорок четыре семьи уже приобрели сорок семь квартир на общую сумму около 90 млн рублей. Ещё три семьи в данный момент оформляют необходимые документы для покупки нового жилья.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной администрации, сегодня губернатор Андрей Бочаров посетил один из жилых комплексов Советского района и проверил, какие условия созданы для переселения людей из разрушенного дома.

— Терпение, спокойствие и уверенность в том, что мы выполним эту задачу, позволило нам в плановом порядке решить проблему жильцов пострадавшего дома. Мы понимаем, что людей нельзя оставлять один на один с бедой, — подчеркнул губернатор.

Подводя итоги своей поездки, глава области отметил, что обязательства властей перед пострадавшими выполнены в полном объёме: новогодние праздники все семьи отметят в новых квартирах.