В Волгограде жильцы разрушенного взрывом дома въехали в новые квартиры
На сегодняшний день сорок четыре семьи уже приобрели сорок семь квартир на общую сумму около 90 млн рублей. Ещё три семьи в данный момент оформляют необходимые документы для покупки нового жилья.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной администрации, сегодня губернатор Андрей Бочаров посетил один из жилых комплексов Советского района и проверил, какие условия созданы для переселения людей из разрушенного дома.
— Терпение, спокойствие и уверенность в том, что мы выполним эту задачу, позволило нам в плановом порядке решить проблему жильцов пострадавшего дома. Мы понимаем, что людей нельзя оставлять один на один с бедой, — подчеркнул губернатор.
Подводя итоги своей поездки, глава области отметил, что обязательства властей перед пострадавшими выполнены в полном объёме: новогодние праздники все семьи отметят в новых квартирах.
Добавим, что большинство волгоградцев сделали выбор в пользу новостроек, 16 семей приобрели жилье на вторичном рынке. Областные власти в кратчайшие сроки подготовили документацию, необходимую для получения сертификата из расчета 35 тысяч рублей на один квадратный метр общей площади утраченного жилья. Финансирование обеспечивалось за счет средств резервного фонда администрации Волгоградской области.
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