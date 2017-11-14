Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Три соцучреждения региона получили федеральные гранты Фонда поддержки детей
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
2017 11 14 11 28 18

Три соцучреждения региона получили федеральные гранты Фонда поддержки детей

Сегодня, 14:28ОбществоНаталья ЖурбинаФото: misanec.ru
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?