Три соцучреждения региона получили федеральные гранты Фонда поддержки детей
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет образования и науки, Камышинский детский дом реализует свой проект «ВзаимоДействие», направленный на повышение эмоциональной и социально-бытовой готовности детей к самостоятельной жизни, а также снижение вероятности попадания в группы риска – особенно в первый год после выпуска из детского дома.
Лемешкинская школа-интернат благодаря федеральному гранту сможет осуществить свой проект «Стань успешным». Основная его идея – грамотное наставничество, с помощью которого между воспитателем и подопечным выстраиваются педагогически выверенные взаимоотношения. В ходе реализации проекта планируется создание 20 устойчивых пар «воспитанник-наставник», в которых дети расширят круг социальных контактов, а также улучшат коммуникативные и социальные навыки.
Октябрьская спецшкола закрытого типа разработала проект, направленный на развитие системы предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних и способствующий формированию у них профессиональных навыков по специальностям, востребованным на рынке труда. В рамках проекта будет организовано участие детей в занятиях по пяти направлениям: «Pro-будущее» - научно-профессиональное, «Мастерок» - рабоче-строительное, «Поварешка» - поварское дело, «Зеленый шум» - озеленительное и «Pro-добро» добровольческое.
К реализации проектов социальные учреждения приступят с апреля 2018 года.
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