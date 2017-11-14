Три соцучреждения региона получили федеральные гранты Фонда поддержки детей

Камышинский детский дом, Лемешкинская школа-интернат и Октябрьская спецшкола стали победителями конкурсного отбора, который проводил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На грантовые средства они будут реализовывать свои проекты, направленные на адресную помощь и социализацию воспитанников.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет образования и науки, Камышинский детский дом реализует свой проект «ВзаимоДействие», направленный на повышение эмоциональной и социально-бытовой готовности детей к самостоятельной жизни, а также снижение вероятности попадания в группы риска – особенно в первый год после выпуска из детского дома.

Лемешкинская школа-интернат благодаря федеральному гранту сможет осуществить свой проект «Стань успешным». Основная его идея – грамотное наставничество, с помощью которого между воспитателем и подопечным выстраиваются педагогически выверенные взаимоотношения. В ходе реализации проекта планируется создание 20 устойчивых пар «воспитанник-наставник», в которых дети расширят круг социальных контактов, а также улучшат коммуникативные и социальные навыки.

Октябрьская спецшкола закрытого типа разработала проект, направленный на развитие системы предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних и способствующий формированию у них профессиональных навыков по специальностям, востребованным на рынке труда. В рамках проекта будет организовано участие детей в занятиях по пяти направлениям: «Pro-будущее» - научно-профессиональное, «Мастерок» - рабоче-строительное, «Поварешка» - поварское дело, «Зеленый шум» - озеленительное и «Pro-добро» добровольческое.