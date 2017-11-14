Посты о волгоградском тумане бьют рекорды в соцсетях

Ленты соцсетей «разрывают» посты о волгоградском тумане. Сообщения появляются едва ли не каждые 5 минут: жители грузят фотографии, сделанные на улице, из дома, через стекло общественного транспорта и лобовое стекло машины.

«Ежиииик, ты гдеее?» - шуточно зовут авторы в подписях. Но пока что шуточного в ответ «я здесь» в комментариях так не прозвучало. Видимо, «ежики» еще блуждают в белой гуще.

Фото: Дмитрий Попов, ВКонтакте

Сориентироваться действительно сложно - город погружен в молочную завесу: верхние этажи высоток скрыты, на расстоянии несколько сотен метров ничего не видно. Особенно тяжело автомобилистам – очевидцы то и дело предупреждают об авариях и пробках на магистралях города.

Волгоградцы чувствуют себя жителями туманного Альбиона. Авторы фото уточняют хэштэгами #нелондон, #волгоград, #городвтумане, #городнаволге. Вдруг кто-то перепутает.

Фото: Денис Дьяков, ВКонтакте

Фото: Анна Ильченко, ВКонтакте

Фото: Татьяна Орыщенко, ВКонтакте