Посты о волгоградском тумане бьют рекорды в соцсетях
«Ежиииик, ты гдеее?» - шуточно зовут авторы в подписях. Но пока что шуточного в ответ «я здесь» в комментариях так не прозвучало. Видимо, «ежики» еще блуждают в белой гуще.
Сориентироваться действительно сложно - город погружен в молочную завесу: верхние этажи высоток скрыты, на расстоянии несколько сотен метров ничего не видно. Особенно тяжело автомобилистам – очевидцы то и дело предупреждают об авариях и пробках на магистралях города.
Волгоградцы чувствуют себя жителями туманного Альбиона. Авторы фото уточняют хэштэгами #нелондон, #волгоград, #городвтумане, #городнаволге. Вдруг кто-то перепутает.
По словам синоптиков, такая погода в регионе не задержится надолго: еще сегодня, завтра, а затем туман отступит. На смену ему придут небольшие дожди и похолодание.
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